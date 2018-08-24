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Чому Німеччина підтримує "Північний потік-2": Меркель дала пояснення

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Німеччина підтримує "ПІвнічний потік-2", бо потребує газу
Німеччина підтримує "ПІвнічний потік-2", бо потребує газу / Фото з відкритих джерел

Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає "Інтерфакс".

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Уже десятиліття ми маємо економічні відносини з Росією, в тому числі по СО2 (скорочення викидів вуглекислого газу – "24"). Ми крок за кроком скорочуємо використання вугілля, нам необхідний газ, який йде до нас по території Білорусії, України і Польщі, тому підтримуємо Nord Stream-1 і -2,
– заявила вона.

Водночас, канцлерка підкреслила, що важливим є і розширення Південного газового коридору, у зв'язку з чим Німеччина співпрацює з Азербайджаном.

Політик зауважила, що головна істина полягає в тому, що поставки газу з Росії дешевше, ніж з інших країн. 

"Газ до нас йде з Великобританії, Нідерландів, Норвегії, Росії", – сказала Меркель.

Проте, за її словами, після реалізації "Північного потоку-2" газова ситуація в Німеччині радикально не зміниться.

"Під час холодної війни Європа і Росія, тоді Радянський Союз, мали тісні зв'язки в енергетичному напрямку. Ми не можемо відмовитися від співпраці з Росією в сфері нафти і газу. Звичайно, Азербайджан - країна, звідки ми можемо отримувати газ, але правда в тому, що цей газ недоступний за тією ж ціною, що російський газ", – сказала Меркель.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Нафта Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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