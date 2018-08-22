"Суперечить інтересам ЄС": ще одна країна виступила проти "Північного потоку-2"

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликає Європейський союз приєднатися до нових санкцій Сполучених Штатів проти Росії, а також заблокувати проект "Північний потік-2", який "підриває енергетичну політику ЄС".

Про це повідомляє The Financial Times.

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Міністр виступив з різкою критикою уряду Німеччини за підтримку цього проекту, який "суперечить інтересам Європи" та закликав ввести санкції проти РФ за застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Хант зазначив, що проект, який спрямований на транспортування більшої кількості російського природного газу під Балтійським морем у Німеччину, минаючи Україну і Польщу, не має жодного економічного або, з точки зору ЄС, стратегічного сенсу.

"Він не буде транспортувати додатковий газ, а просто надасть альтернативу транс-українського трубопроводу, який працює лише на 50% потужності. Інвестиції в модернізацію української мережі набагато дешевше, ніж будівництво нового підводного маршруту", – заявив глава МЗС.

У статті додається, що реальний мотив Росії в будівництві трубопроводу "Північний потік-2", схоже, "полягає в тому, щоб позбавити Україну своєї транзитної ролі".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".