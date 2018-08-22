"Противоречит интересам ЕС": еще одна страна выступила против "Северного потока-2"

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает Европейский союз присоединиться к новым санкциям США против России, а также заблокировать проект "Северный поток-2", который "подрывает энергетическую политику ЕС".

Об этом сообщает The Financial Times.

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Министр выступил с резкой критикой правительства Германии за поддержку этого проекта, который "противоречит интересам Европы" и призвал ввести санкции против РФ за применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.



Хант отметил, что проект, который направлен на транспортировку большего количества российского природного газа под Балтийским морем в Германию, минуя Украину и Польшу, не имеет никакого экономического или, с точки зрения ЕС, стратегического смысла.



"Он не будет транспортировать дополнительный газ, а просто предоставит альтернативу транс-украинскому трубопроводу, который работает только на 50% мощности. Инвестиции в модернизацию украинской сети гораздо дешевле, чем строительство нового подводного маршрута", – заявил глава МИД.



В статье добавляется, что реальный мотив России в строительстве трубопровода "Северный поток-2", похоже, "заключается в том, чтобы лишить Украину своей транзитной роли".

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам представителя Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток – 2". Кроме того, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".