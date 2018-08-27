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Як "Північний потік-2" впливає на Європу і Україну: жорстка заява США

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"Північний потік-2" підриває безпеку Європи та суверенітет України
"Північний потік-2" підриває безпеку Європи та суверенітет України / Фото з відкритих джерел

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який у липні почали прокладати з Росії в Німеччину через Балтійське море, підриває колективну енергобезпеку Європи та суверенітет України.

Про це заявив радник з питань європейської енергобезпеки Державного департаменту США Бенджамін Шмітт, передає УНІАН.

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"Північний потік-2" підриває колективну енергобезпеку Європи і, очевидно, підриває український суверенітет. Він розділить Європу і зробить деякі країни ЄС залежними від російських енергоресурсів і відкриє шлях до політичної корупції... Цей проект не є просто комерційним для РФ, це просто для того, щоб отримати якісь важелі управління у західній Європі й також мати політичний вплив там, щоб допомогти російським геополітичним цілям. Це практично російська компанія проти Європи,
– зазначив американець.

Він підкреслив, що транзит газу через Україну є засобом, який гальмує агресію Росії.

Також, Шмітт повідомив, що на даний момент Сенат США і Палата представників подали п'ять законопроектів, які вводять санкції проти Росії через будівництво газопроводу. Окрім того, під них можуть потрапити і компанії, які задіяні для будівництва "Північного потоку-2".

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини США Новини України Новини політики Північний потік-2 Європа Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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