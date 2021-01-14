Швецию и Финляндию засыпало снегом: тысячи людей остались без света – фото
Сильные снегопады накрыли 13 января север Швеции и юг Финляндии. По меньшей мере 7 тысяч домохозяйств отключены от электроснабжения.
Снежные метели в обеих странах до сих пор продолжаются, людей предупреждают о ледяных днях. Об этом сообщает агентство АР.
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Что известно о перебоях с электроснабжением
На юго-западе Финляндии около 4 тысяч домохозяйств остались без электричества. Власти заявили, что это число может возрасти.
В Швеции, по данным поставщика электроэнергии, пострадали около 3 тысяч домов. Перебои в подаче электроэнергии могут длиться дольше, чем обычно, потому что отправлять ремонтных работников может быть слишком рискованно.
Швецию и Финляндию засыпало снегом / Фото Houstonchronicle
Какую погоду прогнозируют
- Шведская метеорологическая служба сообщила, что снегопады все еще продолжаются, но их сила несколько снизилась.
- В соседней Финляндии предупреждают о плохих дорожных условиях на территории всей южной и западной части страны.
- Согласно прогнозам метеорологов, в среду снегопады утихнут, но на смену им придут сильные морозы. Температура упадет до -25 по Цельсию на юге страны и до -40 – в арктическом регионе.
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