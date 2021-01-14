Сильні снігопади накрили 13 січня північ Швеції та південь Фінляндії. Щонайменше 7 тисяч домогосподарств відключені від електропостачання.

Снігові заметілі в обох країнах досі тривають, людей попереджають про крижані дні. Про це інформує агентство АР.

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Що відомо про перебій з електропостачанням

На південному заході Фінляндії близько 4 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Влада заявила, що це число може зрости.

У Швеції, за даними постачальника електроенергії, постраждали близько 3 тисяч будинків. Перебої в подачі електроенергії можуть тривати довше, ніж зазвичай, тому що відправляти ремонтних працівників може бути занадто ризиковано.

Швецію та Фінляндію засипало снігом / Фото Houstonchronicle

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