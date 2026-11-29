Об этом сообщили в Defense Express. Известно, что компания уже открыла представительство в Украине и сформировала команду специалистов. Испытания в реальных боевых условиях позволят подготовить новый образец вооружения к дальнейшему внедрению на международных рынках.

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Что известно о К200?

Новый перехватчик создан в первую очередь для нейтрализации различных беспилотников, в частности российских дронов типа "Герань-3" и "Герань-4". Главное преимущество системы заключается в ее стоимости, ведь один такой аппарат обходится лишь в небольшую долю от цены традиционных дорогостоящих зенитных ракет.

Кроме того, разработчики реализовали возможность повторной атаки в случае промаха: дрон способен догонять воздушную цель или атаковать ее по другим траекториям.

Заявленный радиус действия шведской разработки превышает 25 километров, хотя точную скорость компания держит в секрете. Известно лишь то, что K200 летает быстрее своего предшественника Kreuger 100XR, который способен развивать скорость свыше 350 километров в час.

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Перед украинской противовоздушной обороной при этом возникают новые вызовы из-за скоростных разработок противника: например, дрон "Герань-5 К5-К" при отдельных маневрах может достигать 1000 километров в час, а "Дань-Т" разгоняется до 500 километров в час.

Добавим, что Швеция продолжает систематически помогать усиливать мониторинг и защиту украинского воздушного пространства. В частности, недавно военные заказали у шведского оборонного гиганта Saab радары Giraffe 1X а на сумму 450 миллионов евро.