Про це повідомили в Defense Express. Відомо, що компанія вже відкрила представництво в Україні та сформувала команду фахівців. Тестування на реальному полі бою дозволить підготувати новий зразок озброєння до подальшого впровадження на міжнародних ринках.

Adv

популярні відео

Що відомо про К200?

Новий перехоплювач створений насамперед для нейтралізації різноманітних безпілотників, зокрема російських дронів на кшталт "Герань-3" і "Герань-4". Головна перевага системи полягає в її вартості, адже один такий апарат обходиться лише в невелику частку від ціни традиційних дорогих зенітних ракет.

Окрім цього, розробники реалізували можливість повторної атаки в разі промаху: дрон здатен наздоганяти повітряну ціль або заходити на неї за іншими траєкторіями.

Заявлений радіус дії шведської розробки перевищує 25 кілометрів, хоча точну швидкість компанія тримає в таємниці. Відомо лише те, що K200 літає швидше за свого попередника Kreuger 100XR, який здатний розвивати понад 350 кілометрів на годину.

Реклама

Перед українською протиповітряною обороною водночас постають нові виклики через швидкісні розробки противника: наприклад, дрон "Герань-5 К5-К" на окремих маневрах може досягати 1000 кілометрів на годину, а "Дань-Т" розганяється до 500 кілометрів на годину.

Додамо, Швеція продовжує системно допомагати посилювати моніторинг і захист українського повітряного простору. Зокрема, нещодавно військові замовили у шведського оборонного гіганта Saab радари Giraffe 1X на суму 450 мільйонів євро.