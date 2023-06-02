Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отклонила законопроект. Против документа проголосовали 98 депутатов, в то время как его поддержали 75.
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Инициатива об оружии Украины снята с повестки дня
Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отвергал эту идею в прошлом.
В законодательной инициативе говорилось о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия до конца 2025 года. Сторонники инициативы утверждали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность.
Оппоненты инициативы настаивали, что косвенные поставки вооружений проблематичны с точки зрения принципов нейтралитета и что это вопрос "уважения к швейцарскому законодательству".
Представители консервативной Швейцарской народной партии (SVP) выразили сомнение, будут ли косвенные поставки швейцарского оружия играть решающую роль для войны.
Украина может получить швейцарское оружие
Дискуссия о швейцарском оружие для Украины продолжится. На рассмотрении в парламенте находятся несколько предложений на эту тему.
Больше шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы косвенно поставлять военные материалы в Украину, однако у него много условий.
В частности, оружие могло бы быть поставлено только через 5 лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если она не защищается, как Украина.
Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.
Швейцария отказала другим правительствам в реэкспорте оружия
- Ранее Швейцария отказала Германии, Испании и Дании в просьбах об оружии Украине.
- К примеру, Германия хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания просила разрешение на поставку в Украину бронетранспортеров Piranha III.
- Швейцария может разрешить реэкспорт произведенного в стране оружия, например, если Совет Безопасности ООН осудит войну России против Украины. Однако этот вариант пока исключен, поскольку Россия имеет в Совбезе ООН право вето.