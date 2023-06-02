Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отклонила законопроект. Против документа проголосовали 98 депутатов, в то время как его поддержали 75.

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Инициатива об оружии Украины снята с повестки дня

Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отвергал эту идею в прошлом.

В законодательной инициативе говорилось о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия до конца 2025 года. Сторонники инициативы утверждали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность.

Оппоненты инициативы настаивали, что косвенные поставки вооружений проблематичны с точки зрения принципов нейтралитета и что это вопрос "уважения к швейцарскому законодательству".

Представители консервативной Швейцарской народной партии (SVP) выразили сомнение, будут ли косвенные поставки швейцарского оружия играть решающую роль для войны.

Украина может получить швейцарское оружие

Дискуссия о швейцарском оружие для Украины продолжится. На рассмотрении в парламенте находятся несколько предложений на эту тему.

Больше шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы косвенно поставлять военные материалы в Украину, однако у него много условий.

В частности, оружие могло бы быть поставлено только через 5 лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если она не защищается, как Украина.

Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.

Швейцария отказала другим правительствам в реэкспорте оружия