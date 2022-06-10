Отмечается, что шестой пакет санкций ЕС в Швейцарии проходит процесс адаптации. Ряд государственных ведомств страны, в частности, должны детально изучить последствия введения эмбарго на российскую нефть.
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Швейцария поддержала и адаптирует шестой пакет санкций ЕС
В сообщении Федерального совета Швейцарии говорится, что шестой пакет санкций ЕС является ответом на продление Россией военной агрессии против Украины. На фоне ситуации в нашем государстве высший орган исполнительной власти конфедерации принял решение также поддержать и адаптировать ограничения. Речь, в частности, о:
- эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты из России;
- запрещении предоставления аудиторских и консалтинговых услуг для российского бизнеса в финансовом секторе;
- ограничении рекламной деятельности в российских СМИ, таких как Russia Today и Sputnik;
- отключении четырех крупных российских и белорусских банков от системы SWIFT;
- расширении перечня запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могли бы помочь укрепить оборонный комплекс или экономику страны-агрессорки.
Персональные санкции Швейцарии
Помимо поддержки шестого пакета санкций ЕС Швейцария также одобрила решение о введении персональных санкций против более 100 российских и белорусских физических и юридических лиц. В сообщении EAER поясняется, что говорится о:
- военнослужащих, ответственных за зверства в Буче;
- лицах, активных в области политики, дезинформации и пропаганды;
- некоторых олигархах, а также членах их семей.
Отмечается, что перечень подсанкционных лиц в Швейцарии теперь идентичен списку персональных санкций, принятых Европейским Союзом. К слову, в сообщении говорится, что все эти санкционные ограничения немедленно вступят в силу непосредственно 10 июня в 18:00 по местному времени.
Реакция Украины
Решение Швейцарии поддержать новые санкции ЕС против России и Беларуси приветствовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что теперь необходимо максимально активизировать работу над седьмым пакетом ограничений.
Газовое эмбарго, отключение российских банков от SWIFT вместе с "Газпромбанком", вторичные и индивидуальные санкции как против окружения Путина, так и государственных чиновников, политических деятелей, пропагандистов и менеджеров российских госкомпаний. Следует действовать быстро,
– подчеркнул Ермак.
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