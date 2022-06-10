Отмечается, что шестой пакет санкций ЕС в Швейцарии проходит процесс адаптации. Ряд государственных ведомств страны, в частности, должны детально изучить последствия введения эмбарго на российскую нефть.

Читайте также Надо переходить от слов к действиям, – Зеленский объяснил, какие шаги ожидают от Европы

Швейцария поддержала и адаптирует шестой пакет санкций ЕС

В сообщении Федерального совета Швейцарии говорится, что шестой пакет санкций ЕС является ответом на продление Россией военной агрессии против Украины. На фоне ситуации в нашем государстве высший орган исполнительной власти конфедерации принял решение также поддержать и адаптировать ограничения. Речь, в частности, о:

эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты из России;

запрещении предоставления аудиторских и консалтинговых услуг для российского бизнеса в финансовом секторе;

ограничении рекламной деятельности в российских СМИ, таких как Russia Today и Sputnik;

отключении четырех крупных российских и белорусских банков от системы SWIFT;

расширении перечня запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могли бы помочь укрепить оборонный комплекс или экономику страны-агрессорки.

Персональные санкции Швейцарии

Помимо поддержки шестого пакета санкций ЕС Швейцария также одобрила решение о введении персональных санкций против более 100 российских и белорусских физических и юридических лиц. В сообщении EAER поясняется, что говорится о:

военнослужащих, ответственных за зверства в Буче ;

; лицах, активных в области политики, дезинформации и пропаганды;

некоторых олигархах, а также членах их семей.

Отмечается, что перечень подсанкционных лиц в Швейцарии теперь идентичен списку персональных санкций, принятых Европейским Союзом. К слову, в сообщении говорится, что все эти санкционные ограничения немедленно вступят в силу непосредственно 10 июня в 18:00 по местному времени.

Реакция Украины

Решение Швейцарии поддержать новые санкции ЕС против России и Беларуси приветствовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что теперь необходимо максимально активизировать работу над седьмым пакетом ограничений.

Газовое эмбарго, отключение российских банков от SWIFT вместе с "Газпромбанком", вторичные и индивидуальные санкции как против окружения Путина, так и государственных чиновников, политических деятелей, пропагандистов и менеджеров российских госкомпаний. Следует действовать быстро,

– подчеркнул Ермак.

Вас может заинтересовать – Зеленский встретился с главой Министерства обороны Великобритании: смотрите видео