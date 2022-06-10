Зазначається, що наразі шостий пакет санкцій ЄС у Швейцарії проходить процес адаптації. Низка державних відомств країни, зокрема, має детально вивчити наслідки введення ембарго на російську нафту.

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Швейцарія підтримала й адаптує шостий пакет санкцій ЄС

У повідомленні Федеральної ради Швейцарії йдеться, що шостий пакет санкцій ЄС є відповіддю на продовження Росією військової агресії проти України. На тлі ситуації у нашій державі, вищий орган виконавчої влади конфедерації ухвалив рішення також підтримати й адаптувати обмеження. Мовиться, зокрема, про:

ембарго на сиру нафту й окремі нафтопродукти з Росії;

заборону надання аудиторських та консалтингових послуг для російського бізнесу у фінансовому секторі;

обмеження рекламної діяльності у російських ЗМІ, таких як Russia Today та Sputnik;

відключення чотирьох великих російських та білоруських банків від системи SWIFT;

розширення переліку заборонених до експорту у Росію товарів, які могли б допомогти зміцнити оборонний комплекс або економіку країни-агресорки.

Персональні санкції Швейцарії

Окрім підтримки шостого пакету санкцій ЄС, Швейцарія також схвалила рішення про введення персональних санкцій проти понад 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб. У повідомленні EAER пояснюється, що мовиться про:

військовослужбовців, відповідальних за звірства у Бучі ,

, осіб, активних у сферах політики, дезінформації та пропаганди;

деяких олігархів, а також членів їхніх сімей.

Зазначається, що перелік підсанкційних осіб у Швейцарії тепер є ідентичним списку персональних санкцій, прийнятих Європейським Союзом. До слова, у повідомленні також мовиться, що всі ці санкційні обмеження негайно набудуть чинності безпосередньо 10 червня о 18:00 за місцевим часом.

Реакція України

Рішення Швейцарії підтримати нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі привітав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що тепер необхідно максимально активізувати роботу над сьомим пакетом обмежень.

Газове ембарго, відключення російських банків від SWIFT разом з "Газпромбанком", вторинні та індивідуальні санкції, як проти оточення Путіна, так і державних чиновників, політичних діячів, пропагандистів та менеджерів російських держкомпаній. Варто діяти швидко,

– наголосив Єрмак.

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