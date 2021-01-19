Граждане Швейцарии могут отказаться от локдауна во время референдума: детали
В Швейцарии граждане могут лишить власть полномочия вводить локдаун и другие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране проведут референдум по этому вопросу.
Сторонники проведения референдума уже собрали 90 тысяч подписей, тогда как нужны 50 тысяч. Об этом сообщает издание The Local.
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Референдум позволит аннулировать так называемый "Закон О COVID", в котором изложены меры по борьбе с пандемией.
Местные активисты опасаются, что закон приведет к тому, что в Швейцарии будет принудительная система вакцинации с плохо протестированными вакцинами.
Они считают, что успех референдума стал бы призывом к власти проявлять максимальную осторожность в кампании вакцинации и даже наложить на нее мораторий.
Ситуация с коронавирусом в Швейцарии
- По состоянию на 19 января в стране зафиксировали более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь удалось более 318 тысячам граждан.
- Умерли от осложнений вызванных инфекцией более 8 тысяч человек.
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