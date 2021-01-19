Громадяни Швейцарії можуть відмовитись від локдану під час референдуму: деталі
У Швейцарії громадяни можуть позбавити владу повноваження вводити локдаун та інші обмеження через пандемію коронавірусу. В країні проведуть референдум щодо цього питання.
Прихильники проведення референдуму вже зібрали 90 тисяч підписів, тоді як потрібні 50 тисяч. Про це повідомляє видання The Local.
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Референдум дасть змогу анулювати так званий "Закон про COVID", в якому викладено заходи щодо боротьби з пандемією.
Місцеві активісти побоюються, що закон призведе до того, що у Швейцарії буде примусова система вакцинації з погано протестованими вакцинами.
Вони вважають, що успіх референдуму став би закликом до влади проявляти максимальну обережність у кампанії вакцинації й навіть накласти на неї мораторій.
Ситуація з коронавірусом у Швейцарії
- Станом на 19 січня в країні зафіксували понад 500 тисяч випадків зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну хворобу вдалось понад 318 тисячам громадян.
- Померли від ускладнень спричинених інфекцією понад 8 тисяч людей.
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