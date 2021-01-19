У Швейцарії громадяни можуть позбавити владу повноваження вводити локдаун та інші обмеження через пандемію коронавірусу. В країні проведуть референдум щодо цього питання.

Прихильники проведення референдуму вже зібрали 90 тисяч підписів, тоді як потрібні 50 тисяч. Про це повідомляє видання The Local.

Читайте також У Німеччині зафіксували новий штам COVID-19

Референдум дасть змогу анулювати так званий "Закон про COVID", в якому викладено заходи щодо боротьби з пандемією.

Місцеві активісти побоюються, що закон призведе до того, що у Швейцарії буде примусова система вакцинації з погано протестованими вакцинами.

Вони вважають, що успіх референдуму став би закликом до влади проявляти максимальну обережність у кампанії вакцинації й навіть накласти на неї мораторій.

До слова! Референдум може відбутися не раніше червня 2021 року.

Ситуація з коронавірусом у Швейцарії