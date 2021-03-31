Швейцарские власти приняли решение расширить санкции против Беларуси. Это сделали после визита лидера оппозиции Светланы Тихановской в Берн.

Санкции усилили в отношении физических и юридических лиц. В частности, в перечень попали 29 человек и 7 компаний.

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Против кого ввели санкции

Санкции не обошли бизнесмена Николая Горобця. В декабре он попал в список санкций Европейского Союза. После того бизнесмен переписал свои активы на менеджеров и отправился с семьей в Швейцарию. Также санкции ввели против:

бизнесмена Александра Шакутина ;

; генерального прокурора Андрея Шведа ;

; министра информации Игоря Луцкого ;

; председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

Полный список подсанкционных лиц опубликовали на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике.

Санкции Швейцарии против Беларуси