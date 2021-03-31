Швейцария расширила санкции против Беларуси после визита Тихановской
Швейцарские власти приняли решение расширить санкции против Беларуси. Это сделали после визита лидера оппозиции Светланы Тихановской в Берн.
Источник:телеграм Франака Вячорка
Санкции усилили в отношении физических и юридических лиц. В частности, в перечень попали 29 человек и 7 компаний.
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Против кого ввели санкции
Санкции не обошли бизнесмена Николая Горобця. В декабре он попал в список санкций Европейского Союза. После того бизнесмен переписал свои активы на менеджеров и отправился с семьей в Швейцарию. Также санкции ввели против:
- бизнесмена Александра Шакутина;
- генерального прокурора Андрея Шведа;
- министра информации Игоря Луцкого;
- председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.
Полный список подсанкционных лиц опубликовали на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике.
Санкции Швейцарии против Беларуси
- Швейцария 13 октября 2020 года ввела санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц.
- Страна 11 декабря присоединилась и ко второму пакету санкций, которые Евросоюз одобрил 6 ноября против некоторых физических и юридических лиц из Беларуси.
- Тогда финансовые санкции и запрет на въезд в страну ввели в отношении 15 человек, в том числе в отношении Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора.
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