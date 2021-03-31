Александр Лукашенко ввел контрсанкции против ряда стран. Указ "О применении специальных мер" сампопроголошений президент Беларуси подписал 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. Решение президента означает введение ограничений против тех государств, которые ранее ввели санкции против Беларуси.

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Документ принят в целях обеспечения и защиты национальных интересов Республики Беларусь,

– говорится в сообщении.

Указ предусматривает:

введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров;

запрет на импорт услуг, которые выполняют юридические или физические лица государств, которые ввели санкции в отношении белорусских граждан.

Сейчас администрация Лукашенко не указала конкретные фамилии или названия компаний, против которых Беларусь ввела санкции.

"Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров", – указано на сайте самопровозглашенного президента.

Что этому предшествовало