Лукашенко в ответ ввел санкции против западных стран
Александр Лукашенко ввел контрсанкции против ряда стран. Указ "О применении специальных мер" сампопроголошений президент Беларуси подписал 30 марта.
Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко. Решение президента означает введение ограничений против тех государств, которые ранее ввели санкции против Беларуси.
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Документ принят в целях обеспечения и защиты национальных интересов Республики Беларусь,
– говорится в сообщении.
Указ предусматривает:
- введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров;
- запрет на импорт услуг, которые выполняют юридические или физические лица государств, которые ввели санкции в отношении белорусских граждан.
Сейчас администрация Лукашенко не указала конкретные фамилии или названия компаний, против которых Беларусь ввела санкции.
"Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров", – указано на сайте самопровозглашенного президента.
Что этому предшествовало
- Летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Результаты до сих пор не признали страны цивилизованного мира. С августа в стране продолжаются протесты против режима самопровозглашенного президента.
- Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против Беларуси. Первый ввели еще 2 октября 2020 года. Туда попали 40 белорусских чиновников, однако Лукашенко среди них не было.
- Во втором пакете санкций от 6 ноября ЕС вспомнил о самопровозглашенном президенте Беларуси. Также в списке – еще 14 чиновников.
- Третий пакет ввели в декабре, в санкционный список попали спикер, генпрокурор и чиновники.
- Также против Лукашенко и белорусских силовиков ограничения ввели и США.
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