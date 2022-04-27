Эти ограничения содержатся в пятом пакете ЕС. Швейцария не входит в Евросоюз, но решила проводить такую же санкционную политику.

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Под санкции также попали более 200 физических и юридических лиц из России и Беларуси. Их активы подлежат замораживанию, а лицам запрещается въезд в страну. Среди них – две дочери Владимира Путина.

Также введен запрет на импорт из России древесины, цемента, морепродуктов и икры. А экспортировать в страну-агрессор запрещается какие-либо товары, "которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала".

Дополнительные санкции также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем, запрещена,

– отметили в правительстве Швейцарии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что Швейцария ввела очередные санкции против России. По его словам, в этой стране больше нельзя регистрировать трастовые фонды для россиян.

"Изоляция и желанный советский союз для России с каждым днем все более становится реальностью", – добавил он.

К слову, ФСБ России конфисковала швейцарские часы Audemars Piguet в Москве на миллионы долларов. Так страна-агрессор решила отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям ЕС против нее.

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