Так, президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна введет против России все санкции, которые ввел Евросоюз.

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"Нападение России на Украину неприемлемо с точки зрения международного права, неприемлемо с политической точки зрения, неприемлемо с точки зрения морали", – прокомментировал он.

Поэтому Федеральный совет решил полностью восстановить санкции ЕС, включая замораживание активов.

Поэтому понедельник, 28 февраля, они провели внеочередное заседание по Украине. На нем правительство и должно было решить ужесточить санкции против Москвы.

Санкции против России

Федеральный совет также ввел запрет на въезд российским олигархам и людям, приближенным к Путину.

Также правительство частично приостановит действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для россиян. Обладатели дипломатических паспортов смогут продолжать въезжать в Россию без визы.

Швейцария также поддерживает решение по отключению России от Swift. Однако окончательного ответа пока нет.

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