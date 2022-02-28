Так, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна запровадить проти Росії усі санкції, які увів Євросоюз.

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"Напад Росії на Україну неприйнятний з точки зору міжнародного права, неприйнятний з політичної точки зору, неприйнятний з точки зору моралі", – прокоментував він.

Тому Федеральна рада вирішила повністю відновити санкції ЄС, включаючи заморожування активів.

Тож понеділок, 28 лютого, вони провели позачергове засідання щодо України. На ньому уряд й мав вирішити посилити санкції проти Москви.

Санкції проти Росії

Федеральна рада вирішила заморозити активи президента Володимира Путіна та кількох його міністрів. Також ввела заборону на в'їзд російським олігархам і людям, наближеним до Путіна.

Також уряд частково призупинить дію угоди 2009 року про спрощення візового режиму для росіян. Власники дипломатичних паспортів зможуть продовжувати в'їжджати в Росію без візи.

Швейцарія також підтримує рішення щодо відключення Росії від Swift. Однак остаточної відповіді поки немає.

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