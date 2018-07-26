Швейцария заморозила миллионы "племянника" Януковича: впечатляющие цифры

Издание Deutsche Welle опубликовало расследование в отношении бывшего чиновника времен Виктора Януковича, а именно Виктора Бондика. Он возглавлял государственное предприятие "Укртрансаммиак", а сейчас его подозревают в хищении средств.

Виктора Бондика называют "племянником" и "крестником" Виктора Януковича. В одном из швейцарских банков у него на счетах лежит 7 миллионов евро и 21 миллион долларов США.

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Такое состояние Бондик нажил, пока руководил стратегическим государственным предприятием "Укртрансаммиак". А это продолжалось десять лет, до конца 2016 года.

Благодаря бдительным швейцарцам сейчас эти миллионы – заморожены. И украинские правоохранители смогут вернуть средства государству, если докажут незаконное происхождение средств. Месяц назад федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Гепрокуратуре Украины документы дела о предполагаемом хищении государственных средств. Теперь все карты в руках ГПУ и ее руководителя Юрия Луценко.



Счета Виктора Бондика

Схему обогащения мистера Бондика описало в своем расследовании немецкое издание Deutsche Welle. Параллельно с управлением "Укртрансаммиаком", он создал бизнес-империю. Средства вкладывал и в промышленность, и в строительство.

Активы оформлял через британскую компанию Nova Astrum Limited на оффшорную Richmond Investments Limited. И пока подельник легитимного возглавлял госпредприятие, портфель инвестиций Бондика вырос более чем в десять раз.



"Бизнес-империя" экс-чиновника времен Януковича

Бондик получил славу еще четыре года назад благодаря своей захватнической деятельности. Два гектара земли в городке Буча, под Киевом, оформляли на подставных лиц. Забор высотой 12 метров, да еще и под током, а за ним – особняк с собственным теннисным кортом и футбольным полем.

Напомним, что в марте прошлого года ГПУ сообщила Бондику о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах. Где находится и какими видами сейчас наслаждается миллионер Бондик – неизвестно. Также неизвестно, хватит ли сил и политической воли украинским правоохранителям, чтобы вернуть государству то, что разворовывалось годами.