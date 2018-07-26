Швейцарія заморозила мільйони "племінника" Януковича: вражаючі цифри

Видання Deutsche Welle оприлюднило розслідування щодо колишнього чиновника часів Віктора Януковича, а саме Віктора Бондика. Він очолював державне підприємство "Укртрансаміак", а нині його підозрюють у розкраданні коштів.

Віктора Бондика називають "племінником" і "похресником" Віктора Януковича. В одному зі швейцарських банків у нього на рахунках лежить 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів США.

Читайте також: Справа щодо Холодницького: відомо, хто виступав проти глави САП

Таких статків Бондик зажив поки керував стратегічним державним підприємством "Укртрансаміак". А це тривало десять років, до кінця 2016 року.

Завдяки пильним швейцарцям нині ці мільйони – заморожені. І українські правоохоронці зможуть повернути кошти державі, якщо доведуть незаконне походження статків. Місяць тому федеральне відомство юстиції Швейцарії передало Гепрокуратурі України документи справи про ймовірне розкрадання державних коштів. Тепер усі карти в руках ГПУ і її очільника Юрія Луценка.



Рахунки Віктора Бондика

Схему збагачення містера Бондика описали у своєму розслідуванні німецьке видання Deutsche Welle. Паралельно з управлінням "Укртрансаміаку", він створив бізнес-імперію. Кошти вкладав і в промисловість, і в будівництво.

Активи оформлював через британську компанію Nova Astrum Limited на офшорну Richmond Investments Limited. І поки поплічник легітимного очолював держпідприємство, портфель інвестицій Бондика зріс більш ніж у десять разів.



"Бізнес-імперія" екс-чиновника часів Януковича

Бондик здобув славу ще чотири роки тому завдяки своїй загарбницькій діяльності. Два гектари землі в містечку Буча, що під Києвом, оформлювали для нього на підставних осіб. Паркан заввишки 12 метрів та ще й під струмом, а за ним – маєток з власним тенісним кортом і футбольним полем.

Нагадаємо, що у березні минулого року ГПУ повідомила Бондику про підозру у розтраті держмайна в особливо великих розмірах. Де перебуває і якими краєвидами зараз насолоджується мільйонер Бондик – невідомо. Також невідомо чи стане сил і політичної волі українським правоохронцям, щоб повернути державі те, що розкрадалось роками.