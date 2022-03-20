Груз оборудования в ближайшие недели отправится в Польшу, а затем отправится в Украину.

Важно Швейцария расширила санкции против России

Переговоры руководства Пожарно-спасательной службы города Женевы с Федеральным департаментом иностранных дел прошли недавно.

После этого можно было бы связаться с польскими пожарными, ответственными за организацию помощи, поступающей от своих коллег из разных стран,

– рассказал спикер лейтенант Николас Мийо.

Он подчеркнул, что пожарные создают структуру для организации этой помощи. Груз должен отправиться в ближайшие несколько недель, но из-за конфликта ситуация может быстро измениться.

Обратите внимание! С начала открытого вторжения российских войск погиб уже 21 спасатель. Также есть раненые. Каждый из них до последней минуты жизни делал все для помощи и спасения украинцев.