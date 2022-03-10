В пресс-службе компании отметили, что Lindt переоценила свою деятельность в России. В то же время она приостановит все поставки на российскую территорию.

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"Наши местные сотрудники будут продолжать получать нашу поддержку, и мы будем поддерживать с ними тесный контакт", – отметили в Lindt.

Заметьте, что Lindt & Sprüngli уже более 175 лет работает в сфере премиум-шоколада. Швейцарская компания является мировым лидером в этом секторе. Сейчас она производит качественный шоколад на своих 11 фабриках в Европе и США.

С начала бесчеловечного вторжения российских войск на территорию независимой Украины бизнес в России остановило более 100 мировых компаний, лидеров рынка в частности. Однако есть и черный список тех, которые продолжают работать со страной агрессором.

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