JCB

Японская платежная компания JCB заявила о прекращении работы в России из-за ее вторжения в Украину.

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"Учитывая трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся. А также непредвиденные обстоятельства в регионе – мы приняли решение приостановить деятельность сети JCB в России", – сообщили в компании.

Согласно этому решению, карты JCB, выпущенные в России, больше не будут работать за границей. А те, которые были выпущены за пределами страны, больше не будут поддерживаться на территории агрессора.

Отметим, что о приостановлении работы на российском рынке заявили международные платежные компании Visa, Mastercard и American Express.

Discover Financial Services

Компания Discover Financial Services тоже заявила о приостановлении всех действий по созданию российского филиала и его регистрации в Центральном банке России.

Согласно этому, Discover и Diners Club International не имеют активных партнеров в Беларуси и России. В этих странах не принимаются карты Discover, Diners Club, Network Alliance Partners и PULSE. Кроме того, карты там не выпускаются.

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