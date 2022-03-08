JCB

Японська платіжна компанія JCB заявила про припинення роботи у Росії через її вторгнення в Україну.

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"Зважаючи на труднощі, з якими ми зараз стикаємося. А також непередбачені обставини в регіоні, – ми прийняли рішення призупинити діяльність мережі JCB в Росії", – повідомили в компанії.

Згідно з цим рішенням, карти JCB, які випущені в Росії, більше не працюватимуть за кордоном. А ті, які були випущені за межами країни, більше не підтримуватимуться на території агресорки.

Зазначимо, що про зупинення роботи на російському ринку заявили міжнародні платіжні компанії Visa, Mastercard та American Express.

Discover Financial Services

Компанія Discover Financial Services також заявила про призупинення всіх дій зі створення російської філії та її реєстрації в Центральному банку Росії.

Згідно з цим, Discover та Diners Club International не мають активних партнерів у Білорусі та Росії. У цих країнах не приймаються карти Discover, Diners Club, Network Alliance Partners та PULSE. Крім цього, карти там не випускаються.

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