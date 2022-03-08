В ДБР наголосили, що вони разом з іншими правоохоронними органами фіксують всі факти допомоги агресору з боку чиновників та правоохоронців.

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Наразі такі випадки поодинокі, бо переважна більшість держслужбовців та правоохоронців сумлінно виконують свої обов'язки і допомагають захищати нашу Батьківщину, навіть ціною свого життя.

У Бюро наголошують, що відомство продовжує виконувати свої обов'язки щодо інших правопорушень, що належать до його повноважень.

ДБР допомагає правоохоронним, військовим та органам влади захищати країну та забезпечувати правопорядок,

– додали у відомстві.

У ДБР закликали українців інформувати працівників Бюро про всі можливі правопорушення на гарячу лінію +38 (044) 300 27 07.

До слова, Офіс Генпрокурора повідомив, що 7 чинних працівників поліції Луганщини зрадили українській державі та перейшли на бік ворога. Один з них навіть очолив незаконно створений ворожими силам на території Луганської області "відділ поліції" псевдореспубліки.

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