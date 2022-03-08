В ГБР отметили, что они вместе с другими правоохранительными органами фиксируют все факты помощи агрессору со стороны чиновников и правоохранителей.

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Пока такие случаи единичны, потому что подавляющее большинство госслужащих и правоохранителей добросовестно выполняют свои обязанности и помогают защищать нашу Родину, даже ценой своей жизни.

В Бюро отмечают, что ведомство продолжает выполнять свои обязанности по другим правонарушениям, относящимся к его полномочиям.

ГБР помогает правоохранительным, военным и органам власти защищать страну и обеспечивать правопорядок,

– добавили в ведомстве.

В ГБР призвали украинцев информировать работников Бюро обо всех возможных правонарушениях на горячую линию +38 (044) 300 27 07.

К слову, Офис Генпрокурора сообщил, что 7 действующих работников полиции Луганской области предали украинское государство и перешли на сторону врага. Один из них даже возглавил незаконно созданный враждебными силами на территории Луганской области "отдел полиции" псевдореспублики.

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