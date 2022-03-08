Украина не согласится на шантаж России

Кремль переоценил свой потенциал и вместо предложений стал ставить ультиматумы. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Чем жестче ультиматумы от них звучат, тем упрямее сопротивление народа. Тем более что мобилизуются украинцы. Мы никаких ультиматумов принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев,

– отметил политик.

В то же время, за ультиматумами из Москвы не стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы.

Подоляк подчеркнул, что переговоры должны быть реальными и адекватными. Ведь предметные переговоры не принимают ультимативную тональность. Чем быстрее Кремль с этим согласится, тем меньше потерь понесет.

Заметим, что третий раунд переговоров завершился 7 марта. "Сейчас результатов, существенно улучшающих ситуацию, нет", – прокомментировали их в ОПУ.