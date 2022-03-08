Україна не погодиться на шантаж Росії

Кремль переоцінив свій потенціал і замість пропозицій почав ставити ультиматуми. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал.

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Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим впертіший опір народу. Тим більше, що мобілізуються українці. Ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців,

– зазначив політик.

Водночас за ультиматумами із Москви не стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи.

Подоляк наголосив, що переговори мають бути реальними та адекватними. Адже предметні переговори не сприймають ультимативну тональність. Чим швидше Кремль з цим погодиться, тим менше втрат зазнає.

Зауважимо, третій раунд переговорів завершився 7 березня. "Наразі результатів, які суттєво покращують ситуацію, немає", – прокоментували їх в ОПУ.

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