Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его словам, визит Си Цзиньпина в Россию довольно неожиданно "оборвался".

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Россия теряет субъектность

Как отметил Жовтенко, в этом случае в рамках визита Си в Россию почти ничего не происходило. Он приехал на парад – а дальше тишина.

Сам визит товарища Си очень странно "оборвался". Мы привыкли, что россияне полностью "облизывают" своего китайского хозяина. Путин машет платочком и смотрит, как Си садится в лимузин и улетает на родину. А тут закончился парад. И все. Такое ощущение будто Си и не приежал,

– сказал Жовтенко.

Уже позже было интересное заявление от главы МИД Китая Ван И. Он фактически сам сказал, что Россия якобы готова к переговорам. Там даже не дали Кремлю это озвучить.

Они буквально сказали: "Сидите тихо. Мы сами за вас все скажем". Только через несколько часов российский диктатор начал об этом рассказывать в своем странном обращении,

– отметил Жовтенко.

Напомним, российский диктатор Путин фактически отверг идею прекращения огня на 30 дней. Он хочет возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский заявил в ответ, что будет ждать там Путина. Но после этого в России началось странное молчание.