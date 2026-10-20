Дональд Трамп обвиняет Украину в нежелании завершать войну и подорожании дизельного горючего в США, в то же время Вашингтон смягчает ограничения по российским энергоносителям. В преддверии выборов в Конгресс возникают новые вопросы относительно уступок Кремлю, возможного давления на Украину и будущей роли США в мировой политике.

Канадская журналистка Алла Катиш в разговоре с Ириной Узловой, который также публикует YouTube-канал 24 Канала, проанализировала возможные мотивы решений Трампа и его отношения с Путиным. Она также оценила протесты в США и Европе, риски политической дестабилизации Канады и перспективы возможной трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Путин требует уступок от Трампа

Трамп заявляет, что Зеленский не хочет завершать войну, а украинские удары по российским НПЗ якобы вредят американским фермерам. Зеленский предложил прекратить эти атаки в обмен на дополнительные ракеты для Patriot, но Вашингтон хочет уступок без соответствующих гарантий. Чего на самом деле добивается Трамп и почему его политика все больше отвечает интересам России?

Я хочу вернуться к информации, которую мы обсуждали в предыдущем эфире. Журналист Майкл Вайс рассказал о двух важных обстоятельствах, которые могут объяснять нынешние действия Трампа.

Первое состоит в том, что Путин был недоволен американским президентом. По мнению Вайса, Трамп обещал Кремлю определенные решения, но не обеспечил ожидаемого от него результата. В частности, речь шла об отмене санкций.

Путин, насколько можно судить по этой информации, считал, что Трамп должен выполнить свои обещания. Но определенное время этого не происходило.

Ситуация могла измениться, когда стало ясно, что в преддверии выборов в Конгресс американский президент оказался в сложном политическом положении.

Я предполагаю, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер могли обратиться к российской стороне за помощью. Если такое обращение действительно было, Путин получил возможность требовать конкретных ответных шагов.

Он мог напомнить Трампу, что тот до сих пор не выполнил того, что обещал раньше. И нынешние санкционные уступки, на мой взгляд, могут быть связаны именно с этими договоренностями.

Поэтому я не считаю, что Соединенные Штаты вдруг резко изменили позицию и приняли сторону России. Американское государство и Трамп – это не одно и то же.

Я убеждена, что сам Трамп давно склонен поддерживать решения, выгодные Путину. Просто раньше его сдерживали люди и государственные институции, которые не разрешали реализовать все такие намерения.

Теперь, когда американский президент может нуждаться в помощи перед выборами, он, по моему мнению, начал делать то, чего от него требовал Кремль.

Второе важное обстоятельство касается российской экономики. По информации, которую приводил Майкл Вайс, у Путина впервые за долгое время возникли действительно серьезные экономические проблемы.

Это могло вынудить российское руководство задуматься о завершении войны. Но здесь важно понимать, что Кремль не намерен просто отказываться от своих требований.

Россия хотела бы завершить войну на собственных условиях, добившись того, чего не смогла получить военным путем. И для этого Путину нужны уступки со стороны США.

Именно поэтому я говорю, что Трамп сейчас как бы возвращает долг Кремлю.

Есть еще одна очень интересная деталь. Американские конгрессмены и сенаторы спрашивают, почему Вашингтон помогает России, если Москва одновременно поддерживает Иран, воюющий против Соединенных Штатов и их союзников.

Но я не исключаю, что Трамп действительно не знает многих подробностей этой ситуации.

По сообщениям журналистов, он еще в первый президентский срок неохотно знакомился с ежедневными разведывательными докладами. Тогда сотрудники пытались делать эти материалы нагляднее, добавляли иллюстрации, чтобы привлечь его внимание.

Теперь, по утверждению журналистских источников, президент почти не читает такие документы.

Его помощница Натали Харп приносит подборки одобрительных статей о нем. И, судя по этим сообщениям, именно такую информацию он охотнее воспринимает.

Это создает серьезную проблему. Если президент получает преимущественно положительные сообщения о себе, но не знакомится с полной разведывательной картиной, он может просто не понимать, что происходит.

Тогда Путину гораздо проще убеждать его в собственной версии событий.

Я думаю, что Трамп может не притворяться неосведомленным. Возможно, у него действительно нет полной информации о международной ситуации, а это делает его еще более уязвимым к влиянию Кремля.

Рубио ищет успех в Центральной Азии

Марко Рубио уверяет, что США не перестали передавать Украине разведданные. Но после последнего баллистического удара по Киеву снова возникли вопросы своевременности предупреждений. Рубио пытается оградить Трампа от критики?

Мне кажется, что Марко Рубио сейчас пытается сосредоточиться на тех вопросах, где для него лично меньше политических рисков.

Он находится в Центральной Азии и занимается отношениями Соединенных Штатов с государствами этого региона.

Конечно, Центральная Азия имеет стратегическое значение. Это регион, где пересекаются интересы России, Китая и США. И американское присутствие там само по себе важно.

Но меня удивляет, что именно сейчас Рубио решил уделить этому направлению столько внимания.

Продолжаются войны, приближаются выборы в Конгресс, возникают все более серьезные проблемы в отношениях США с союзниками. В то же время госсекретарь уезжает в регион, где риск большого дипломатического провала сравнительно невелик.

Я предполагаю, что он просто ищет возможность продемонстрировать хоть какой-то внешнеполитический успех.

В последнее время ему было сложно зарабатывать политические баллы. А в Центральной Азии можно провести встречи, сделать общие фотографии, подписать некоторые документы и представить это как результат своей работы.

Поэтому я думаю, что Рубио выбрал задачу, которую считает для себя посильной.

Но формат C5+1, объединяющий США и пять государств Центральной Азии, существует уже давно. Трамп также проводил встречи по этому формату. Разве не важно, чтобы Вашингтон сохранял влияние в регионе, где активно работают Китай и Россия?

Непременно, это принципиально. Но вопрос в том, как Соединенные Штаты сейчас способны реально влиять на решения этих стран.

На мой взгляд, из-за политики Трампа позиции Вашингтона на международной арене существенно ослабли. И государства Центральной Азии это прекрасно понимают.

Они видят, где сосредоточены основные экономические возможности и политическое влияние в регионе. Я считаю, что Китай имеет там более сильные позиции, чем Соединенные Штаты.

Поэтому я не ожидаю, что визит Рубио принципиально изменит ситуацию.

Его, конечно, хорошо примут. Организуют встречи, сделают фотографии, возможно, обнародуют совместные заявления. Но это еще не значит, что страны региона изменят свои внешнеполитические приоритеты.

Среди предложений американской администрации есть, в частности, расширение участия государств Центральной Азии в Авраамских соглашениях, связанных с нормализацией отношений с Израилем.

Но у Казахстана и так давно есть дипломатические отношения с Израилем. Для других стран региона этот вопрос также зависит от их собственной политики и интересов.

Поэтому я не вижу здесь большого дипломатического прорыва, который мог бы существенно усилить позиции США.

Мне кажется, что Рубио избрал направление, где можно демонстрировать активность, не беря на себя ответственности за самые сложные проблемы американской внешней политики.

Российский дизель не спасает цены в США

В Белом доме отрицают, что отменили антироссийские санкции, и утверждают, что только смягчили ограничения по дизелю. Сторонники Трампа из движения MAGA также оправдывают эту договоренность. Как они объясняют ее американским избирателям?

Я видела просто невероятные выступления некоторых конгрессменов из движения MAGA. Они пытаются придумать объяснение того, зачем Трампу понадобилось соглашение с Россией по дизельному топливу.

К примеру, начали говорить, что его якобы попросили об этом фермеры в Айове.

Но откуда взялась подобная история? Почему фермеры в Айове должны просить именно российский дизель? Я не видела никаких убедительных оснований для такого объяснения.

На мой взгляд, сторонники президента просто пытаются оправдать его решение перед избирателями.

В Соединенных Штатах высокие цены на горючее остаются серьезной проблемой. Это особенно ощутимо для фермеров, использующих дизель в сельскохозяйственной технике.

Но если признать, что подорожание связано с политикой самой администрации, это повредит республиканцам накануне выборов.

Поэтому ответственность пытаются переложить на Зеленского и украинские удары по российским НПЗ.

А Трампа представляют как президента, который вроде бы сделал все возможное для американских фермеров и даже согласился на договоренность с Россией, чтобы помочь им.

Однако есть очень простая проблема: цены на дизель после этого соглашения существенно не снизились.

В последние дни цены на нефть немного снизились. Но они колебались и раньше еще до договоренностей Трампа с Россией. Почувствовали ли американцы реальное удешевление дизеля?

Нет, я не вижу никакого значимого результата.

Недавно во время эфира на моем канале мы проверяли, как меняется стоимость дизеля в разных американских городах.

Один из зрителей посмотрел цену в Сиэтле. На тот момент горючее подешевело примерно на два цента.

Но за предыдущие полтора-два месяца его стоимость выросла примерно на полтора доллара. Поэтому снижение на два цента практически ничего не меняет.

Обычные колебания цен были и раньше. Нельзя каждое небольшое удешевление автоматически представлять как результат договоренностей с Россией.

Кроме того, мне непонятно, почему Соединенные Штаты вообще должны покупать дизель именно у Путина.

Канада, например, заявляла о готовности максимально увеличить добычу энергоносителей, если американскому рынку требуются дополнительные объемы.

Я видела соответствующее сообщение на официальном сайте нашего премьер-министра. Канада готова увеличивать поставки, если США действительно так нуждаются.

Поэтому сложно объяснить, почему американская администрация решила договариваться с Россией вместо того, чтобы использовать другие возможности.

К тому же, неизвестно, сколько дизеля Россия действительно может экспортировать после украинских ударов по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Трамп может называть разные объемы поставок, но это не значит, что Москва способна обеспечить их в полном объеме.

Есть и проблема с перевозкой.

Недавно появились сообщения о взрывах вблизи нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Российские экспортные объекты все чаще оказываются под угрозой атак.

Я разговаривала с экономистом Владимиром Миловым, пояснившим, что возможности России экспортировать нефтепродукты постепенно сокращаются.

Балтийские маршруты становятся опаснее из-за ударов. В Черном море также существуют серьезные затруднения с перевозками.

Остаются альтернативные маршруты через Арктику и отдаленные районы Сибири. Но это значительно дороже, а транспортировка требует больших дополнительных затрат.

К тому же страхование таких перевозок усложняется из-за рисков для танкеров. Если суда могут оказаться под ударом, страховые компании либо повышают стоимость своих услуг, либо вообще не хотят работать с перевозками.

В результате российское горючее может оказаться экономически невыгодным для поставок на дальние рынки.

Поэтому я не вижу убедительного экономического обоснования договоренности Трампа с Россией. По моему мнению, ее политическое значение для отношений с Путиным значительно важнее реальной пользы американским потребителям.

Конгресс усиливает давление на Трампа

The Hill сообщает, что часть республиканцев готова поставить дополнительное финансирование Пентагона в зависимости от ужесточения санкций против России. Это уже серьезный рычаг влияния на Трампа?

Я думаю, это может быть серьезным сигналом для американского президента. Но сейчас происходит много событий, только на первый взгляд кажущихся не связанными между собой.

К примеру, Европа все чаще говорит о ненадежности Соединенных Штатов как военного партнера. Европейские страны стали обсуждать необходимость меньше зависеть от американского вооружения и развивать свои оборонные возможности.

И именно в этот период в разных европейских городах мы видим масштабные беспорядки.

Речь идет, в частности, о Милане, Париже и Турине. Там проходили демонстрации, связанные с уровнем жизни, образованием и другими внутренними проблемами.

Поначалу эти акции были мирными. Но потом появились люди в масках, которые начали нападать на полицейских и бросать коктейли Молотова.

У меня возникает вопрос: кому выгодно, чтобы европейские государства столкнулись с такой волной насилия именно сейчас?

Я подозреваю, что российские структуры могли быть причастны к разжиганию части беспорядков. Но хочу подчеркнуть, что это мое предположение, а не подтвержденный вывод следствия.

Премьер-министр Албании Эди Рама также выражал подозрения о возможном участии людей, связанных с Россией и Ираном.

В то же время Трамп, комментируя ситуацию во Франции, в первую очередь говорил о мигрантах и необходимости закрывать границы.

Это выгодно европейским ультраправым партиям, строящим свою политику на страхах перед миграцией.

Во Франции, например, политическая сила Марин Ле Пен имеет историю финансовых связей с Россией.

Поэтому я опасаюсь, что радикализация протестов может использоваться для усиления таких партий и дестабилизации европейских государств.

Но это не значит, что все беспорядки организовал Кремль. Для таких утверждений требуются конкретные доказательства.

Есть еще одна очень тревожная история уже из Канады.

По информации, которая у меня есть, 17 октября на военной базе в Альберте произошел взрыв, после которого возник сильный пожар.

Сообщалось о четырех погибших и 39 раненых. Это очень серьезный инцидент для канадских военных объектов в мирное время.

Распространению огня способствовал сильный ветер, но причина взрыва остается неизвестной.

Сейчас идет расследование, поэтому я не могу сказать, что именно произошло. И, тем более, нет оснований утверждать, что к трагедии причастна Россия или любое другое государство.

Трамп недооценивает угрозу от республиканцев

Но если республиканцы действительно угрожают заблокировать дополнительные средства Пентагона, Трамп должен прислушиваться. Это ведь может повлиять и на государственные контракты компаний Илона Маска. Способно ли такое давление изменить политику президента в отношении России?

Я думаю, что пока нет.

Возможно, даже хорошо, что Трамп не осознает, сколь серьезными могут быть последствия такого противостояния.

Мы снова возвращаемся к его информационной изоляции. Если президент не читает разведывательных докладов, не слушает людей, которые с ним не согласны, и получает преимущественно положительную информацию о себе, он может просто неправильно оценивать угрозу.

На мой взгляд, Натали Харп и другие люди из его окружения создали своеобразный информационный пузырь.

Трамп находится среди людей, постоянно подтверждающих его правоту. Поэтому он может не верить, что кто-нибудь из республиканских законодателей действительно готов выступить против него.

Он привык действовать по-другому.

Когда какой-то республиканец критикует его решение, Трамп начинает публично нападать на этого человека и мобилизует против него самых преданных поклонников MAGA.

Подобное уже происходило, например, с конгрессменом Томасом Масси.

После волны критики и угроз политики могут отказываться от дальнейшего противостояния президенту.

Трамп, как мне кажется, рассчитывает, что эта тактика сработает и сейчас.

Но ситуация может оказаться гораздо серьезнее, ведь речь идет о бюджете Пентагона и принципиальных вопросах международной безопасности.

Я не уверена, что на этот раз все республиканцы согласятся отступить из-за угроз со стороны сторонников президента.

Поэтому Трамп может осознать настоящий масштаб проблемы только тогда, когда она уже начнет влиять на его возможности принимать решения.

Альберта и попытки расколоть Канаду

В Альберте обсуждается возможность проведения референдума по отделению от Канады. Какие настроения у жителей провинции и может ли эта инициатива действительно привести к независимости?

Я думаю, что в ближайшее время ситуация будет оставаться под контролем.

Опросы показывают, что идею разделения поддерживают примерно 20% жителей Альберты, возможно, до 22%.

Подавляющее большинство населения провинции не желает выходить из состава Канады. Причем многие люди очень негативно относятся даже к тому, что этот вопрос постоянно поднимается.

Нынешние политические инициативы касаются дальнейшего обсуждения возможности референдума. Это не значит, что Альберта уже принимает окончательное решение о выходе из Канады.

Но я вижу другую опасность.

Даже если сторонники обособления потерпят поражение, тема независимости никуда не исчезнет. Ее могут продолжать использовать для политического давления.

Я считаю, что некоторые американские политические группы заинтересованы в усилении сепаратистских настроений в Канаде.

Не исключаю и информационное влияние со стороны России. Но это мое предположение, которое нельзя воспринимать как подтвержденный факт.

Сейчас к этому прилагаются новые технологии.

Искусственный интеллект позволяет быстро создавать множество комментариев, сообщений и других материалов для социальных сетей.

С помощью таких инструментов можно создавать впечатление, что определенную идею поддерживает гораздо больше людей, чем на самом деле.

Я боюсь, что после голосования, если результаты окажутся невыгодными для сторонников обособления, могут начаться обвинения в фальсификациях.

Людям, которые поддерживали независимость Альберты, могут посылать сообщения о том, что их якобы обманули и украли победу.

Это знакомая схема американской политики. Трамп не раз обвинял своих противников в фальсификациях, когда результаты выборов его не устраивали.

Поэтому я думаю, что даже если нынешняя инициатива провалится, информационная борьба вокруг Альберты может продолжаться.

Большинство жителей провинции хотели бы закрыть этот вопрос и продолжать жить в Канаде. Но политические силы, которым выгодно постоянное недовольство, могут не позволить теме исчезнуть из повестки дня.

Протесты No Kings мобилизуют избирателей

В США прошли масштабные протесты No Kings, охватившие все 50 штатов. На улицы вышли миллионы человек, а до выборов в Конгресс осталось две недели. Как эти демонстрации могут повлиять на голосование?

Я считаю, что эти акции очень важны, прежде всего, для самих американских избирателей.

Когда люди выходят на улицу и видят вокруг себя тысячи единомышленников, они понимают, что не остались сами со своим недовольством.

Это очень важное ощущение.

Люди видят, что их много, что они могут действовать вместе и изменять ситуацию.

По-моему, это может существенно повлиять на явку избирателей.

Человек, ранее сомневавшийся, стоит ли вообще идти на избирательный участок, после такой демонстрации может почувствовать, что его голос действительно имеет значение.

Поэтому я думаю, что протесты No Kings могут помочь мобилизовать людей до 3 ноября.

Но не стоит ожидать, что они напрямую изменят поведение Трампа.

Он по-прежнему игнорировал масштабные демонстрации против себя. Для него не имеет большого значения, сколько людей вышло на улицы, если они не принадлежат к его поклонникам.

Он пытается высмеивать протестующих и представителей Демократической партии.

В своей риторике он постоянно использует оскорбительные прозвища, обвинения в радикализме и попытки испугать избирателей.

Раньше республиканцы часто говорили об угрозе социализма. Но, похоже, подобные заявления уже не дают прежнего эффекта.

Теперь все чаще используются обвинения в коммунизме и возвращаются к теме мигрантов.

Это хорошо знакомые политические приемы Трампа.

Но для людей, выступающих против его политики, главное значение протестов не в реакции президента.

Самое важное, что они увидели масштаб собственной поддержки и получили дополнительную мотивацию участвовать в выборах.

И если это действительно приведет больше людей на избирательные участки, демонстрации могут иметь ощутимый политический результат.

Си может определить судьбу переговоров

The Wall Street Journal сообщает о желании Путина провести встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Украина выступает против переговоров о ее будущем без своего участия, а МИД отмечает, что Путин сначала должен согласиться на прекращение огня. Могут ли эти три лидера договориться о новом распределении сфер влияния?

Если посмотреть на эту тройку, то, на мой взгляд, наибольшее реальное влияние сейчас имеет Си Цзиньпин.

Именно от его позиции могут зависеть дальнейшие решения.

В то же время следует учитывать, что через две недели в Соединенных Штатах состоятся выборы в Конгресс. И их результаты могут существенно изменить политические возможности Трампа.

Если республиканцы потеряют большинство в Палате представителей, а тем более в обеих палатах, американский президент окажется в более слабом положении.

В США для такого президента часто используют выражение "хромая утка". Это политик, формально сохраняющий власть, но имеющий гораздо меньше возможностей реализовывать собственные решения.

Я думаю, что в случае серьезного поражения республиканцев даже их конгрессмены не будут так охотно выполнять требования Трампа.

Потому и на международной арене его позиции могут ослабнуть.

Совершенно иная ситуация с Си Цзиньпином.

Китай оказывает большое экономическое влияние на Россию, а Кремль все больше зависит от сотрудничества с Пекином.

Если китайский лидер решит, что войну следует прекращать, Путин, по моему мнению, будет вынужден внимательно отнестись к этой позиции.

Но я не считаю, что он будет так же реагировать на требования Трампа.

Путин уже неоднократно демонстрировал, что может затягивать переговоры с американским президентом, что-либо обещать и не выполнять договоренностей.

Поэтому я не ожидаю, что только встреча с Трампом позволит добиться каких-либо серьезных решений.

Больше всего будет зависеть от того, какую позицию займет Си Цзиньпин.

Но Си тоже требуются определенные уступки от Трампа. Чего Китай может потребовать в обмен на участие в таких договоренностях?

Проблема для Трампа состоит в том, что он уже сделал Китаю важные уступки.

В частности, американская администрация временно смягчила тарифные ограничения. Кроме того, возникли задержки со снабжением американского вооружения Тайваня.

На мой взгляд, таким образом Си Цзиньпин уже получил часть того, к чему стремился в отношениях с Соединенными Штатами.

Причем некоторые решения называются временными, но мы знаем, что временные ограничения или уступки иногда сохраняются очень долго.

Поэтому Китай не нуждается в спешке с новыми договоренностями.

Си может просто наблюдать, как развивается политическая ситуация в США, и ждать, пока станет ясно, насколько сильным останется Трамп после выборов.

Я думаю, что в настоящее время Китай имеет лучшую переговорную позицию, чем Вашингтон.

То есть Си может использовать проблемы Трампа и Путина, чтобы получить еще большее влияние? Следует ли ожидать каких-то важных решений в ближайшее время?

Китайская политика известна тем, что там обычно не принимают важные решения наспех.

Си Цзиньпин тщательно оценивает возможные последствия и пытается получить как можно больше информации, прежде чем определить свою позицию.

Именно поэтому я не думаю, что до выборов в США 3 ноября состоятся какие-то принципиальные договоренности.

Сначала нужно увидеть, как завершится голосование и какие политические возможности останутся у Трампа.

Возможную трехстороннюю встречу обсуждают на 18 – 19 ноября. В тот момент предварительные результаты американских выборов уже будут известны.

Поэтому сама встреча вполне возможна.

Но если республиканцы терпят очень серьезное поражение, Си может решить, что договариваться с ослабленным Трампом нет смысла.

Ведь американский президент может пообещать определенные решения, но уже не будет иметь достаточного политического влияния для их реализации.

Китаю, на мой взгляд, выгоднее подождать, чем соглашаться на договоренности, которые впоследствии могут остаться только на бумаге.

А если Трамп потеряет политическое влияние, может ли Си воспользоваться этим, чтобы усилить давление на Путина?

Я думаю, что да, но это будет зависеть от многих обстоятельств.

Все трое сейчас связаны между собой из-за международной политики и экономических интересов.

Если Путин потеряет поддержку Трампа, его положение может существенно ослабнуть.

Особенно учитывая экономические проблемы России и ее растущую зависимость от Китая.

Но я не ожидаю, что Си сразу начнет давить на Кремль.

Мне кажется, он скорее подождет, пока оба его конкурента окажутся в более слабом положении.

Тогда у Китая будет больше возможностей определять условия будущих договоренностей.

Пока у Си нет особых причин делать резкие шаги. Он может наблюдать за развитием ситуации в США, экономическими проблемами России и продолжением войны против Украины.

И уже после этого решать, когда и на кого следует влиять.

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