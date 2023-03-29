В Китае "магия" Зеленского не работает

Во-первых, потому что Китай нам не друг. Китай в противостоянии с США. Он ценит Россию как своего политического союзника и ценный сырьевой придаток, поэтому не будет демонстрировать поддержку Украине.

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Россия говорит, что в Украине сражается с "коллективным Западом". А Китай противостоит ему в действительности. По крайней мере, в США. А именно США помогают нам в противостоянии с Россией.

Во-вторых, потому что с Китаем "магия" Зеленского не работает. Зеленский говорит не с политиками, он хорошо "заходит" обществу. Он очень популярен на Западе:

благодаря тому, что отражает героический образ украинского народа. Он является олицетворением украинства для среднестатистического немца или канадца;

потому что отвечает запросу на контрелитность, который сейчас очень распространен на Западе из-за роста неравенства, фиксируемого в последние десятилетия.

Именно из-за поддержки общества у политиков уже нет выбора. Политики делают то, что желает общество. А у Китая у общества нет выбора. Что скажет Си, то и будет. Общество делает то, что желает диктатор.

Китай Украине не друг

Поэтому даже, если бы Си приехал, позвонил, вышел на связь по зуму или прислал sms – это ничего не изменило б. Та же проблема и с Индией, кстати. Где в последние годы активно идет автократизация страны, и Нарендра Моди превращается в авторитарного руководителя, который закрывает независимую прессу, сажает в тюрьму своего ближайшего противника, а самым большим олигархом делает своего друг. Он приближает страну к индийскому варианту фашизма, о чем сейчас бьет тревогу западная пресса.

Потому Китай и Индия нам не друзья. Как государства. Потому что наша война с Россией – это война ценностей. Мы не получим поддержки от тех правительств, которые исповедуют совсем другие ценности. Или не исповедуют никаких.

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Они не могут встать прямо на сторону России, потому что им нужны рынки Европы и США. Они знают, что этого им не подарят западные правительства, потому что такого не простят западные общества. Но они будут пытаться сотрудничать с Россией, чтобы максимизировать свою прибыль. Для диктаторов, как и для депутатов ОПЗЖ, всех этих "крепких хозяйственников", никогда не бывает ценностей, а есть интересы. Собственные интересы. Поэтому все эти Шуфричи и Суркисы всегда так легко находили общий язык между собой в украинском парламенте. Никакие идеологические "глупости" им не мешали.

Индия и Китай хотят возглавить обиженный Глобальный Юг

Визит или поддержка Украины другим способом этим интересам мешает, потому что труднее будет извлечь выгоду от слабой России. Трудно будет получать сырье со скидками. Не говоря уже о том, что "другая" позиция позволяет как Индии, так и Китаю претендовать на роль лидеров другого мира. Глобального Юга. Мира обиженных стран, где уровень жизни ниже, чем на коллективном Западе. Но где этот уровень и экономическая мощь значительно возросли за последние 40 – 50 лет, поэтому они хотят занять большую роль в мире.

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Парадокс состоит в том, что уровень жизни Глобального Юга резко срез благодаря глобализации, которую внедряли и обеспечивали США. Однако это не мешает большинству на этом Глобальном Юге не любить США, а значит, и не поддерживать тех, кого поддерживают США. То есть нас.

Поэтому не следует переживать, что Си не звонит. От этого звонка пользы бы не было никакой. Только время тратить. От визита Орландо Блума и тем больше пользы.