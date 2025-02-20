Однако, пока неизвестно, когда именно Си посетит Штаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трампу очень была нужна встреча с Россией, но не для обсуждения войны

"К нам все приедут"

Как отмечает Reuters, контакты Трампа и Си могут быть решающими для потенциального ослабления или отсрочки торговых тарифов.

В конце концов, у нас будет президент Си, к нам все приедут,

– заявил президент США, намекая и на лидеров других государств.

К слову, китайский президент в последний раз побывал в Штатах в ноябре 2023 года. Это был его пятый визит в эту страну на президентском посту.

Тогда во время встречи с Байденом были достигнуты договоренности о восстановлении связи между военными и ограничении производства фентанила.

А с Трампом Си разговаривал как раз перед инаугурацией 20 января. Политики говорили о TikTok, торговле и Тайване.

"Вашингтон и Пекин годами имели напряженные отношения из-за разногласий, начиная от торговых тарифов и кибербезопасности до TikTok, Тайваня, Гонконга, прав человека и происхождения COVID-19", – отметили в Reuters.