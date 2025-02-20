Однак, наразі невідомо, коли саме Сі відвідає Штати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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"До нас усі приїдуть"

Як зауважує Reuters, контакти Трампа та Сі можуть бути вирішальними для потенційного послаблення або відстрочки торговельних тарифів.

Зрештою, у нас буде президент Сі, до нас усі приїдуть,

– заявив президент США, натякаючи й на лідерів інших держав.

До слова, китайський президент востаннє побував у Штатах у листопаді 2023 року. Це був його п'ятий візит до цієї країни на президентській посаді.

Тоді під час зустрічі із Байденом було досягнуто домовленостей щодо відновлення зв'язку між військовими та обмеження виробництва фентанілу.

А з Трампом Сі розмовляв якраз перед інавгурацією 20 січня. Політики говорили про TikTok, торгівлю та Тайвань.

"Вашингтон і Пекін роками мали напружені відносини через розбіжності, починаючи від торгових тарифів і кібербезпеки до TikTok, Тайваню, Гонконгу, прав людини та походження COVID-19", – зауважили у Reuters.