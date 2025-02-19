Такою думкою у розмові з 24 Каналом поділився екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, пояснивши, що для Дональда Трампа є два інших пріоритетних питання. Тож зустріч в Ер-Ріяді могла бути націленою на з'ясування деяких важливих деталей не про Україну.

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Для чого США була потрібна зустріч з росіянами

Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді 18 лютого тривали близько 4,5 годин. За підсумками розмови, повідомили, що делегації провели "дуже серйозну розмову з усіх питань". Ймовірно, стосувалися вони геть не лише питання війни Росії проти України.

Думаю, що зустріч США та Росії не дуже пов'язана з Україною. Треба розглядати це у контексті цілей політики Штатів, які намагаються визначити, як виглядатиме система в конфронтації з Китаєм, бо він для них є головним. У цьому сенсі, з погляду Китаю, війна Росії проти України – один з конфліктів у світі, який націлений на те, щоб "розпилити" присутність США всюди, де можна,

– пояснив Пьотр Кульпа.

Саме тому Сполучені Штати, після приходу Дональда Трампа до влади, намагаються все більше скоротити свою присутність по всьому світу: Близький Схід, Україна тощо. Все тому, що у випадку прямої конфронтації з Китаєм, будь-які інші конфлікти відволікатимуть США від головного ворога.

"Тут є два ключових моменти. Мені здається, що США дивитимуться на цю війну, як на лакмусовий папірець, який покаже їм, наскільки Росія готова стати більш асертивною, більш незалежною від Китаю. Вони намагаються зрозуміти, що їм зробити, аби Росія не була такою дешевою "шісткою" для Китаю, якою зараз є", – зауважив державний діяч Польщі.

З іншого боку важливо відзначити і роль Саудівської Аравії. Для Трампа це країна, яка може стати дуже потужним союзником для Штатів, зокрема у контексті його намагань знизити ціну на нафту. Тому, вважає Кульпа, війна проти України, була лиш приводом для зустрічі американської делегації з російською.