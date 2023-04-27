Аналитики WP объяснили, что разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпином впервые после полномасштабного вторжения России в Украину хоть и имел "нотку дипломатического триумфа", но за тонкостями скрывается несомненное напряжение.

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Звонок был геополитическим ходом по канату, поскольку украинско-китайские отношения становятся балансированием для обеих сторон,

– говорится в статье.

Издание также объясняет, что тот факт, что Китай объявил о намерении отправить своего специального представителя в Украину и другие страны для проведения переговоров со всеми сторонами по урегулированию "кризиса", указывает, что СИ "надеется поддержать свою растущую репутацию миротворца".

Справка. Китай обнародовал предложение о мире в Украине из 12 пунктов и заявил в среду, что не будет "использовать ситуацию ради прибыли", этим на самом деле в КНР скрыто раскритиковали США.

Китай пытается балансировать

Аналитики отметили, что, несмотря на то, что Си пообещал нейтралитет в конфликте, отказ Китая осудить вторжение России в Украину разозлил многих.

Кроме того, Китай стал экономическим спасательным кругом для России, покупая нефть и газ и торгуя с компаниями, которые попали под санкции Запада. Более того, обе стороны объединяют взаимный геополитический антагонизм против США и их союзников.

Украина надеется на развитие отношений с Китаем

Киев достаточно осторожно отреагировал на мирный план Китая, отметив, что он согласуется с интересами Москвы и позволит России остаться на оккупированной украинской территории.

В то же время Владимир Зеленский и другие высокопоставленные должностные лица не исключили роль Пекина как посредника и, вероятно, учитывая потребность Украины в торговых партнерах в мире после вторжения, отметили важность развития украинско-китайских отношений.