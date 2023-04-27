Аналитики WP объяснили, что разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпином впервые после полномасштабного вторжения России в Украину хоть и имел "нотку дипломатического триумфа", но за тонкостями скрывается несомненное напряжение.
К теме "Мирный план" КНР и формула мира Украины: о чем общались Зеленский и Си
Звонок был геополитическим ходом по канату, поскольку украинско-китайские отношения становятся балансированием для обеих сторон,
– говорится в статье.
Издание также объясняет, что тот факт, что Китай объявил о намерении отправить своего специального представителя в Украину и другие страны для проведения переговоров со всеми сторонами по урегулированию "кризиса", указывает, что СИ "надеется поддержать свою растущую репутацию миротворца".
Китай пытается балансировать
Аналитики отметили, что, несмотря на то, что Си пообещал нейтралитет в конфликте, отказ Китая осудить вторжение России в Украину разозлил многих.
Кроме того, Китай стал экономическим спасательным кругом для России, покупая нефть и газ и торгуя с компаниями, которые попали под санкции Запада. Более того, обе стороны объединяют взаимный геополитический антагонизм против США и их союзников.
Украина надеется на развитие отношений с Китаем
Киев достаточно осторожно отреагировал на мирный план Китая, отметив, что он согласуется с интересами Москвы и позволит России остаться на оккупированной украинской территории.
В то же время Владимир Зеленский и другие высокопоставленные должностные лица не исключили роль Пекина как посредника и, вероятно, учитывая потребность Украины в торговых партнерах в мире после вторжения, отметили важность развития украинско-китайских отношений.