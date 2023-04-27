Аналітики WP пояснили, що розмова Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч і мала "нотку дипломатичного тріумфу", за витонченістю ховається безсумнівна напруга.
До теми "Мирний план" КНР та формула миру України: про що спілкувалися Зеленський та Сі
Дзвінок був геополітичним ходом по канату, оскільки українсько-китайські відносини стають балансуванням для обох сторін,
– йдеться у статті.
Видання також пояснює, що той факт, що Китай оголосив про намір відправити свого спеціального представника в Україну та інші країни для проведення переговорів з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи", вказує на те, що СІ "сподівається підтримати свою зростаючу репутацію миротворця".
Китай намагається балансувати
Аналітики зазначили, що попри те, що Сі пообіцяв нейтралітет у конфлікті, відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну розлютила багатьох.
Крім того, Китай став економічним рятівним кругом для Росії, купуючи нафту і газ і торгуючи з компаніями, потрапили під санкції Заходу. Ба більше, обидві сторони об'єднує взаємний геополітичний антагонізм проти США та їхніх союзників.
Україна сподівається на розвиток відносин з Китаєм
Київ досить обережно відреагував на мирний план Китаю, зазначивши, що він узгоджується з інтересами Москви і дозволить Росії залишитися на окупованій українській території.
Водночас Володимир Зеленський та інші високопосадовці не виключили роль Пекіна як посередника і, ймовірно, враховуючи потребу України в торгових партнерах у світі після вторгнення, наголосили на важливості розвитку українсько-китайських відносин.