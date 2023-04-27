Аналітики WP пояснили, що розмова Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч і мала "нотку дипломатичного тріумфу", за витонченістю ховається безсумнівна напруга.

До теми "Мирний план" КНР та формула миру України: про що спілкувалися Зеленський та Сі

Дзвінок був геополітичним ходом по канату, оскільки українсько-китайські відносини стають балансуванням для обох сторін,

– йдеться у статті.

Видання також пояснює, що той факт, що Китай оголосив про намір відправити свого спеціального представника в Україну та інші країни для проведення переговорів з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи", вказує на те, що СІ "сподівається підтримати свою зростаючу репутацію миротворця".

Довідка. Китай оприлюднив пропозицію щодо миру в Україні з 12 пунктів і заявив у середу, що не буде "використовувати ситуацію заради прибутку", цим насправді у КНР приховано розкритикували США.

Китай намагається балансувати

Аналітики зазначили, що попри те, що Сі пообіцяв нейтралітет у конфлікті, відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну розлютила багатьох.

Крім того, Китай став економічним рятівним кругом для Росії, купуючи нафту і газ і торгуючи з компаніями, потрапили під санкції Заходу. Ба більше, обидві сторони об'єднує взаємний геополітичний антагонізм проти США та їхніх союзників.

Україна сподівається на розвиток відносин з Китаєм

Київ досить обережно відреагував на мирний план Китаю, зазначивши, що він узгоджується з інтересами Москви і дозволить Росії залишитися на окупованій українській території.

Водночас Володимир Зеленський та інші високопосадовці не виключили роль Пекіна як посередника і, ймовірно, враховуючи потребу України в торгових партнерах у світі після вторгнення, наголосили на важливості розвитку українсько-китайських відносин.