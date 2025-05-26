Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в интервью Liberation.

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Соединенные Штаты не должны выходить из переговоров

Глава МИД Украины ответил отрицательно на вопрос журналистов, обсуждает ли Украина с партнерами сценарий, при котором США выйдут из мирных переговоров. Он не верит в эффективную архитектуру безопасности в Европе без США.

Сибига подчеркнул, что Кремль манипулирует, чтобы устранить США из мирного процесса.

Мы сейчас находимся в критическом периоде, когда действительно имеем шанс ускорить мирные усилия. Без США это будет невозможно. Россия умышленно манипулирует ситуацией, чтобы устранить США из мирного процесса. Мы должны не допустить такого сценария,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел напомнил, что российская сторона в последнюю минуту исключила участие американской стороны в переговорах в Стамбуле. "Мы считаем это своего рода дипломатической пощечиной, свидетельствующей о фальшивости намерений Москвы", – заметил он.

В то же время дипломат считает, что Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. "У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это также касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за собственную безопасность", – отметил Сибига.

Также министр иностранных дел объяснил ожидания от второго раунда переговоров с Россией. Стороны обменяются своими видениями прекращения огня. Сибига отметил, что следующая встреча пройдет в формате делегаций, как это было в Турции.