Об этом Сибига написал в своем посте в социальной сети X.

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Какие подробности из слов министра?

Глава украинского дипломатического ведомства напомнил, что жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины веками общались на украинском языке и идентифицировали себя как украинцы.

Речь идет о территориях в пределах нынешнего Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?– отметил Андрей Сибига.

Также он акцентировал внимание на существовании других географических пространств, где исторически селились украинцы.

А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клины – заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке?– подчеркнул дипломат.

Границы определяет Устав ООН, а не исторические бредни

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что глобальный мировой порядок держится исключительно на уважении к международному порядку.

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Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН – понятия, которые министр иностранных дел РФ должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает– подытожил Сибига.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о претензиях на большинство центральных и юго-восточных областей нашего государства.