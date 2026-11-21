Андрей Сибига ответил на заявления Сергея Лаврова об "исторических землях"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно территорий Украины. Дипломат напомнил о исторических украинских землях, входящих в состав современной России.
Об этом Сибига написал в своем посте в социальной сети X.
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Какие подробности из слов министра?
Глава украинского дипломатического ведомства напомнил, что жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины веками общались на украинском языке и идентифицировали себя как украинцы.
Речь идет о территориях в пределах нынешнего Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.
Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?
Также он акцентировал внимание на существовании других географических пространств, где исторически селились украинцы.
А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клины – заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке?
Границы определяет Устав ООН, а не исторические бредни
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что глобальный мировой порядок держится исключительно на уважении к международному порядку.
Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН – понятия, которые министр иностранных дел РФ должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о претензиях на большинство центральных и юго-восточных областей нашего государства.
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