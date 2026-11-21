Страна-агрессор претендует на большую часть Украины. Об этом Лавров заявил в интервью российским СМИ.

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Что сказал Лавров о территории Украины?

Глава МИД страны-агрессора вновь говорил о якобы искусственно созданной Украине. Он утверждает, что большая часть украинской территории была российской.

Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, – это, безусловно, исконно российские земли– заявил пропагандист.

Чиновник утверждает, что на этих территориях живет один народ, который принял крещение вместе с русскими, что является подменой понятий. Ведь киевский князь Владимир Великий крестил Русь в 988 году, а первые летописные упоминания о Москве относятся к XII веку.

Министр заявил, что одной из главных задач для России в настоящее время является преодоление русофобии в Украине. О том, удается ли стране-агрессору это сделать, он не уточнял.

Во вторник, 17 ноября, министр иностранных дел России также выступил с рядом абсурдных заявлений. Политик заявил, что страна-агрессор не откажется от поставленных задач. По словам пропагандиста, его страна якобы воюет не за территории, а за людей.