Лавров розповів, яку територію Кремль вважає своєю / Getty Images (ілюстративне)
У п'ятницю, 20 листопада, Сергій Лавров дав інтерв'ю в якому озвучив чимало наративів кремлівської пропаганди. Міністр закордонних справ Росії. зокрема, назвав так звані "історичні землі Росії".
Країна-агресорка претендує на велику частину України. Про це Лавров заявив у інтерв'ю росЗМІ.
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Що сказав Лавров про територію України?
Глава МЗС країни-агресорки знову розповідав про нібито штучно створену Україну. Він стверджує, що велика частина української території була російською.
Південний схід України і більшість центральної України, включаючи Київ, – це, безумовно, споконвіку російські землі
Посадовець стверджує, що на цих територіях живе один народ, який хрестився разом з росіянами, що є підміною понять. Бо київський князь Володимир Великий хрестив Русь у 988 році, а перші літописні згадки про Москву датують ХII століттям.
Міністр заявив, що однією з головних задач для Росії наразі є подолання русофобії в Україні. Про те, чи виходить у країни-агресорки це зробити він не уточнював.
У вівторок, 17 листопада, міністр закордонних справ Росії також виступив із низкою абсурдних заяв. Політик заявив, що країна-агресорка не відмовиться від поставлених задач. За словами пропагандиста, його країна нібито воює не за території, а за людей.
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