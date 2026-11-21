Країна-агресорка претендує на велику частину України. Про це Лавров заявив у інтерв'ю росЗМІ.

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Що сказав Лавров про територію України?

Глава МЗС країни-агресорки знову розповідав про нібито штучно створену Україну. Він стверджує, що велика частина української території була російською.

Південний схід України і більшість центральної України, включаючи Київ, – це, безумовно, споконвіку російські землі– заявив пропагандист.

Посадовець стверджує, що на цих територіях живе один народ, який хрестився разом з росіянами, що є підміною понять. Бо київський князь Володимир Великий хрестив Русь у 988 році, а перші літописні згадки про Москву датують ХII століттям.

Міністр заявив, що однією з головних задач для Росії наразі є подолання русофобії в Україні. Про те, чи виходить у країни-агресорки це зробити він не уточнював.

У вівторок, 17 листопада, міністр закордонних справ Росії також виступив із низкою абсурдних заяв. Політик заявив, що країна-агресорка не відмовиться від поставлених задач. За словами пропагандиста, його країна нібито воює не за території, а за людей.