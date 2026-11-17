За його словами, Москва нібито воює не за території, а за людей. Про це пропагандист сказав під час зустрічі з прем'єром Лаосу.

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Що сказав Лавров?

У вівторок, 17 листопада, російський дипломат відвідав Манілу, де проходить саміт АСЕАН. На полях заходу він зустрівся з главою Лаоського уряду.

Також представник російської влади озвучив чергові пропагандистські виправдання військової агресії проти України. Очільник зовнішньополітичного відомства Росії категорично заперечив наміри Москви переглядати раніше оголошені плани щодо продовження війни.

Ми не воюємо за території. Ми воюємо за людей. Ми не відмовимося від наших цілей– заявив Лавров.

Також російський посадовець звинуватив Київ у дискримінації людей за декількома ознаками. Представник Москви не говорив про порушення прав людини чи репресії, які постійно посилюються в самій країні-агресорці.

Ніякої дискримінації за мовною ознакою чи релігійною ознакою. Все це робить "режим Зеленського"– сказав пропагандист.

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Окрім президента України глава МЗС Росії також розкритикував голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Також він заявив, що члени НАТО активно просуваються в Південно-Китайському морі, Південно-східну Азію. Згідно із заявою Лаврова, метою Північно-атлантичного альянсу є – стримування Китаю.

Пропагандист також звинуватив НАТО в агресивності й заявив, що в усіх державах, де проводили місії Альянсу, нібито ставало тільки гірше Ця заява є брехнею представника країни, яка постійно намагалась захопити своїх сусідів.

Там де з'являється НАТО – ніколи нічого хорошого не траплялось– сказав глава МЗС країни-агресорки.