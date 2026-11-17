По его словам, Москва вроде бы воюет не за территории, а за людей. Об этом пропагандист заявил в ходе встречи с премьером Лаоса.

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Что сказал Лавров?

Во вторник, 17 ноября, российский дипломат посетил Манилу, где проходит саммит АСЕАН. На полях мероприятия он встретился с главой Лаосского правительства.

Также представитель российских властей озвучил очередные пропагандистские оправдания военной агрессии против Украины. Глава внешнеполитического ведомства России категорически отрицает намерения Москвы пересматривать ранее объявленные планы по продолжению войны.

Мы не воюем за территорию. Мы воюем за людей. Мы не откажемся от наших целей– заявил Лавров.

Также российское чиновник обвинил Киев в дискриминации людей по нескольким признакам. Представитель Москвы не говорил о постоянно усиливающихся нарушениях прав человека или репрессии в самой стране-агрессоре.

Никакой дискриминации по языковому признаку или религиозному признаку. Все это делает "режим Зеленского"– сказал пропагандист.

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Кроме президента Украины, глава МИД России также раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Он также заявил, что члены НАТО активно продвигаются в Юго-Китайском море, Юго-Восточную Азию. Согласно заявлению Лаврова, целью Североатлантического альянса является сдерживание Китая. Пропагандист также обвинил НАТО в агрессивности и заявил, что во всех государствах, где проводили миссии Альянса, якобы становилось только хуже. Это заявление является ложью представителя страны, постоянно пытавшейся захватить своих соседей.

Там, где появляется НАТО – никогда ничего хорошего не случалось– сказал глава МИД страны-агрессора.