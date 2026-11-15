"Поїзд відходить": Лавров цинічно висловився про участь Європи в переговорах щодо України

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Adv

популярні відео

Що Лавров заявив про участь Європи в переговорах?

За словами Лаврова, європейські політики нібито розуміють, що втрачають можливість впливати на переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

Він заявив, що в Європі усвідомлюють, що "поїзд відходить", тому намагаються "застрибнути на підніжку останнього вагона". Так російський міністр висловився про прагнення представників Євросоюзу долучитися до переговорів.

Крім того, Лавров розкритикував позицію президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо необхідності припинення вогню як умови для початку переговорів.

Очільник російського МЗС назвав такі пропозиції "абсолютно безперспективними" та заявив, що це нібито розуміють усі.

Водночас Лавров наголосив, що цілі війни проти України, які раніше визначив російський диктатор Володимир Путін, залишаються незмінними. При цьому він знову використав пропагандистський термін "спеціальна військова операція".

Реклама

Таким чином, Москва продовжує наполягати на власних умовах завершення війни та відкидає заклики європейських країн до припинення бойових дій.

Як Україна реагує на вимоги Росії щодо переговорів?

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські ідеї щодо зміни архітектури безпеки Європи.

Очільник українського МЗС заявив, що Путін у своїх мріях уявляє себе учасником Ялтинської конференції 1945 року, коли лідери союзних держав обговорювали повоєнний устрій світу.

Сибіга наголосив, що Росія, попри величезні втрати, так і не досягла жодної з початкових цілей вторгнення в Україну.

За його словами, максимум, про що зараз може домовлятися Путін, – це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не розподіл сфер впливу в Європі.