У МЗС України відреагували на російські ідеї "нової архітектури безпеки в Європі"

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Як Сибіга відреагував на ідеї Путіна?

За словами міністра, російський диктатор намагається перекроїти європейський безпековий порядок, уявляючи себе учасником Ялтинської конференції 1945 року, на якій лідери союзних держав обговорювали повоєнний устрій світу.

Однак Сибіга іронічно зауважив, що для висування настільки масштабних пропозицій Росії спочатку потрібно було б перемогти у світовій війні.

Востаннє, коли я перевіряв, Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області– наголосив міністр.

Він також звернув увагу на величезні втрати російської армії. За наведеними Сибігою даними, Росія втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної з початкових цілей вторгнення.

Лише за жовтень, як зазначив міністр, втрати окупантів становили 54 400 осіб. Водночас, за його словами, Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити за цей період.

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На які переговори може розраховувати Путін?

Сибіга наголосив, що за нинішніх обставин Кремль не може претендувати на перегляд сфер впливу в Європі.

На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, – це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі– заявив очільник МЗС.

Міністр підкреслив, що Європа вже має сформований безпековий порядок, який Росія систематично порушує своєю агресією.

На його переконання, найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку на континенті – зупинити російську агресію проти України, а не створювати нові правила на вимогу Кремля.

Чому Росія хоче змінити архітектуру безпеки Європи?

14 листопада аналітики ISW пояснили, що Кремль прагне використати мирні переговори для просування своїх вимог щодо НАТО. Зокрема, Москва хоче скорочення військової присутності Альянсу в Європі та повернення до кордонів 1997 року.

Водночас європейські лідери відкинули вимоги Путіна щодо перегляду безпекового порядку ще до завершення війни. У Європі вважають, що такі пропозиції Кремля спрямовані на відновлення російської сфери впливу.