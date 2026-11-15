В МИД Украины отреагировали на российские идеи о "новой архитектуре безопасности в Европе"

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Как Сибига отреагировал на идеи Путина?

По словам министра, российский диктатор пытается перекроить европейский порядок безопасности, представляя себя участником Ялтинской конференции 1945 года, на которой лидеры союзных государств обсуждали послевоенное устройство мира.

Однако Сибига иронично заметил, что для выдвижения столь масштабных предложений России сначала нужно было бы победить в мировой войне.

Последний раз, когда я проверял, Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области– подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на огромные потери российской армии. По приведенным Сибигой данным, Россия потеряла более 1,6 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной из первоначальных целей вторжения.

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Только за октябрь, как отметил министр, потери оккупантов составили 54 400 человек. В то же время, по его словам, Украина освободила больше территорий, чем Россия смогла захватить за этот период.

На какие переговоры может рассчитывать Путин?

Сибига подчеркнул, что в нынешних условиях Кремль не может претендовать на пересмотр сфер влияния в Европе.

На данном этапе максимум, о чем Путин может договариваться, – это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе– заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что в Европе уже сложился порядок в сфере безопасности, который Россия систематически нарушает своей агрессией.

По его мнению, лучший способ обеспечить мир и безопасность на континенте – остановить российскую агрессию против Украины, а не создавать новые правила по требованию Кремля.

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Почему Россия хочет изменить архитектуру безопасности Европы?

14 ноября аналитики ISW пояснили, что Кремль стремится использовать мирные переговоры для продвижения своих требований в отношении НАТО. В частности, Москва хочет сокращения военного присутствия Альянса в Европе и возвращения к границам 1997 года.

В то же время европейские лидеры отвергли требования Путина о пересмотре системы безопасности еще до окончания войны. В Европе считают, что такие предложения Кремля направлены на восстановление российской сферы влияния.