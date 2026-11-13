Требует уступок еще до заключения мира: лидеры Европы отвергли план Путина, – FT

Как сообщила 12 ноября Financial Times, российская делегация пыталась поднять вопрос о реформировании архитектуры безопасности Европы на встречах с американцами. Как во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, так и во время визита спецпредставителей Трампа в Москву. В то же время россияне категорически отказываются от прямых контактов с представителями ЕС.

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Почему союзники не верят Кремлю

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе не нужно придумывать новые правила, потому что действующую эффективную архитектуру разрушило именно вторжение России в Украину.

Премьер-министр Эстонии предостерег партнеров от опасных дипломатических ловушек Кремля.

Европа попала в ловушку, согласившись обсуждать архитектуру безопасности континента в обмен на место за столом переговоров– подчеркнул Кристен Михал.

Он напомнил, что Путин годами пытается получить право голоса в вопросах суверенитета государств Альянса.

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Москва традиционно требует юридических гарантий нерасширения НАТО, свертывания военных учений у своих границ и вывода войск блока с восточного фланга. В европейских столицах такие аппетиты расценивают как попытку восстановить российскую зону влияния.

Разногласия по поводу последовательности переговоров

Сам Путин настаивает, что предложения Москвы должны быть рассмотрены еще до заключения мирного соглашения по Украине. Более того, глава Кремля возмутился намерениями европейских государств разместить военные контингенты в Украине после завершения боевых действий и назвал это продолжением войны.

Однако европейские чиновники категорически не согласны с такой последовательностью. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас отметила, что любой диалог о безопасности возможен только после того, как Россия согласится на полноценный мир.

Аналогичную позицию озвучила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что возвращение к этой теме произойдет исключительно после завершения войны.

Ранее европейские столицы отмечали, что любой компромисс не будет иметь смысла, пока оккупационные войска не прекратят боевые действия на территории Украины.