Вимагає поступок ще до миру: лідери Європи відкинули план Путіна, – FT

Як повідомила 12 листопада Financial Times, російська делегація намагалася порушити питання реформування архітектури безпеки Європи на зустрічах з американцями. Як під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, так і під час візиту спецпредставників Трампа до Москви. Водночас росіяни категорично відмовляються від прямих контактів із представниками ЄС.

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Чому союзники не вірять Кремлю

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європі не потрібно вигадувати нові правила, адже чинну дієву архітектуру зруйнувало саме вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Естонії застеріг партнерів від небезпечних дипломатичних пасток Кремля.

Європа потрапила в пастку, погоджуючись обговорювати архітектуру безпеки континенту в обмін на місце за столом переговорів– наголосив Крістен Міхал.

Він нагадав, що Путін роками намагається отримати право голосу щодо суверенітету держав Альянсу.

Москва традиційно вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО, згортання військових навчань біля своїх кордонів і виведення військ блоку зі східного флангу. У європейських столицях такі апетити розцінюють як спробу відновити російську зону впливу.

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Розбіжності щодо послідовності перемовин

Сам Путін наполягає, що пропозиції Москви мають розглянути ще до укладення мирної угоди щодо України. Ба більше, очільник Кремля обурився намірами європейських держав розмістити військові контингенти в Україні після завершення бойових дій і назвав це продовженням війни.

Проте європейські посадовці категорично не згодні з такою послідовністю. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що будь-який діалог про безпеку можливий лише після того, як Росія погодиться на повноцінний мир.

Аналогічну позицію озвучила й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, підкресливши, що повернення до цієї теми відбудеться виключно після завершення війни.

Раніше європейські столиці зазначали, що будь-який компроміс не матиме сенсу, доки окупаційні війська не припинять бойові дії проти України.