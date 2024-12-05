Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

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Сибига едет на встречу ОБСЕ, где будет Лавров

Указывается, что Сибига совершит визит на Мальту 4 – 5 декабря "для участия в 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ".

Глава МИД выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины,

– анонсировали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Там отметили, что основными темами выступления и переговоров станут российская агрессия против Украины, ее последствия для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами, необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира и уважения к Уставу ООН.

В то же время известно, что глава МИД России Сергей Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, однако будет присутствовать на заседании. Это будет первой его поездкой в страну ЕС с 2022 года.

Согласно информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.