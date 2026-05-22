Обсуждали нацменьшинства и евроинтеграцию: Сибига провел первую встречу с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с венгерской коллегой Анитой Орбан.

Об этом сообщили в МИД Украины.

О чем говорили министры иностранных дел?

Встреча глав МИД Украины и Венгрии состоялась на полях заседания НАТО в шведском городе Хельсинборг.

Во время разговора они подвели итоги первого раунда двусторонних консультаций на уровне экспертов по национальным меньшинствам на этой неделе. Также министры договорились провести второй раунд на следующей неделе.

Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов,

– заявил Сибига.

Отдельно он подчеркнул значение вступления Украины в ЕС и необходимость своевременного открытия переговорных кластеров.

Среди прочего, украинская сторона проинформировала венгерских коллег о ситуации на фронте, ход мирного процесса и возможную новую роль Европы.

Как отмечают в МИД, дипломаты согласились, что возобновление диалога между Украиной и Венгрией является положительным шагом для обеих стран и Европы в целом, и договорились координировать дальнейшие контакты на разных уровнях.

Какова позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС?

Недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС только при условии расширения прав венгерского нацменьшинства в соответствии со стандартами, которые действуют в других странах Европейского Союза.

Мадьяр также выразил надежду, что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз состоятся без задержек и завершатся успешно.

В ответ в МИД Украины заявили, что сейчас государство уделяет серьезное внимание обеспечению прав нацменьшинств и намерено гарантировать их в соответствии с европейскими стандартами, поскольку Киев осознает важность этого вопроса для Будапешта.