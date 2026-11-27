Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам 24 Канала, комментируя инициативу Киева и международные усилия по деэскалации в Черном море.

Adv

популярные видео

Что сказал Сибига о перемирии в Черном море?

Украина предложила "реалистичные условия" для разблокирования Черного моря. Киев уже передал все предложения и сейчас ожидает ответа от России. В то же время Москва, по словам министра, каждый раз пытается дополнить переговоры новыми требованиями.

Что сейчас является ключевым? Нам нужно восстановить свободу судоходства в Черном море. Это чрезвычайно важная задача. Украина предложила реалистичные условия, при которых мы сможем разблокировать Черное море. Мы готовы к перемирию– подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина благодарна Индии, Турции и Египту за активную роль в деэскалации ситуации в Черном море и посредничество. Однако Россия продолжает выдвигать дополнительные условия.

Реклама

В частности, когда речь идет о перемирии в отношении агропродукции, Москва предлагает включить в договоренности также нефть. Украина готова обсуждать энергетическое перемирие, но оно должно охватывать все энергетические компоненты, а не только отдельные вопросы.

Каждый раз, когда мы передаем пакет предложений, Россия выдвигает дополнительные нереалистичные требования. Сейчас она поступает точно так же. Если речь идет об агропродукции, то, конечно, мы готовы к такому перемирию. Они сразу предлагают включить нефть– пояснил министр.

Сибига также обратил внимание на то, что Россия продолжает активно использовать Балтийское море для экспорта. По его оценкам, более 40% российского экспорта проходит именно по этому маршруту. Кроме того, Москва пытается использовать другие порты.

Украина информирует международных партнеров о попытках России вывозить зерно, похищенное на временно оккупированных территориях. Министр подчеркнул, что для противодействия таким действиям необходимо международное давление. Он призвал не позволить России превратить Черное море в инструмент шантажа.

Реклама

Отдельно Андрей Сибига упомянул о гуманитарной инициативе Grain from Ukraine, которую президент Владимир Зеленский запустил в 2022 году накануне Дня памяти жертв Голодомора. Украина, которая сама пережила искусственный голод, не может оставаться в стороне от проблемы голода в других странах.

В рамках этой инициативы украинские продовольственные товары поставляются в более чем 20 стран в разных регионах мира. В частности, Украина оказывала помощь Сирии и Палестине.

Сибига также обратил внимание на участие министра иностранных дел Либерии в конференции. По его словам, это важно, поскольку уже в следующем месяце страна принимает на себя председательство в Совете Безопасности ООН. Ее присутствие демонстрирует значение украинской инициативы для африканских государств.

Между тем в Кремле отвергли мирные инициативы европейских стран относительно прекращения войны в Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва ничего не должна и будет учитывать только собственные интересы.